Беглов поздравил петербуженок с 8 марта и наградил «Женщину года»

Он отметил, что женщины были на передовой во время пандемии коронавируса.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 5 марта, поздравил петербурженок с Международным женским днем. Он принял участие в праздничном концерте, который прошел в БКЗ «Октябрьский», в рамках которого выразил благодарность горожанкам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Политик убежден, что именно в Петербурге проживают самые красивые, талантливые, терпеливые и надежные женщины. Он отметил, что петербурженки трудятся практически во всех сферах, но несмотря на это остаются хранительницами семейного очага.

Беглов напомнил, что сейчас весь мир борется с последствиями пандемии коронавируса и на этом «фронте» женщины оказались на передовой.

«Врачи, учителя, сотрудницы силовых структур, работницы фабрик и заводов – все вы приняли на себя удар пандемии, защищали наш город»,

— сказал Александр Беглов.

Губернатор также наградил победительниц конкурса «Женщина года – 2021». Первое место заняла главный врач Родильного дома № 6 им. проф. В.Ф.Снегирева Марина Зайнулина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали 8 интересных фактов о работающих жительницах Петербурга в преддверии 8 марта.