Эксперты назвали 8 интересных фактов о работающих жительницах Петербурга в преддверии 8 марта

Аналитики сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter составили на основе изученных резюме и проведенных опросов подборку из 8 интересных фактов о работающих женщинах Северной столицы в преддверии Международного женского дня.

Оказалось, что петербурженки ищут работу активнее мужчин — с начала года женщины опубликовали или обновили 53% от всех городских резюме. Среди сфер интересов соискательниц — профессиональное развитие в области бухгалтерии, управления персоналом, науки, банковской деятельности, маркетинге и рекламе, страховании и медицине. Реже всего женщины интересуются автомобильным бизнесом, безопасностью и вакансиями для рабочего персонала.

В среднем, жительницы Петербурга рассчитывают на зарплату в 40 тысяч рублей, тогда как средний ожидаемый заработок мужчин составляет 50 тысяч. Больше трети соискательниц, однако, планируют получать 55 тысяч рублей, 14% — 80 тысяч рублей, а 4% претендуют на 100 и более тысяч.

Больше всего женщины, как и мужчины, тратятся на еду, коммунальные платежи и аренду жилья или выплату ипотеки. При этом у представительниц прекрасного пола заметно выше расходы на одежду и обувь, уход за собой, образование и медицину, но меньше на транспорт, досуг и отдых, услуги связи и детей.

Водительскими правами, как выяснилось, обладает каждая третья соискательница из Петербурга: остальные либо не умеют водить машину, либо не считают нужным упомянуть этот факт. Также примечательно, что обеденный перерыв большинство (44%) проводят с коллегами, около 30% — в одиночестве, а 24% — в зависимости от ситуации.

Карьерный рост для женщин считается непростым — так ответили 14% опрошенных петербурженок и 32% мужчин на руководящих должностях. Чаще всего соискательницы жалуются на недостаточную зарплату. При этом в сфере высшего менеджмента треть резюме принадлежит женщинам.

С начала года 85% жительниц Северной столицы искали работу на полный день, 20% хотят трудиться удаленно, каждая третья готова на сменный или гибкий график и только 2% женщин отметили в резюме возможность работы вахтовым мтодом.

Наконец, в HeadHunter отмечают, что женщины гораздо реже мужчин отвлекаются на общение с коллегами и чтение новостей на рабочем месте, однако больше времени проводят в социальных сетях.

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