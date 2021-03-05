Россиянки назвали самые нежеланные подарки на 8 марта

Цветы оказались в списке как желанных, так и бесполезных подарков на 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Так, каждая пятая респондентка (22 %) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15 % жительниц назвали такой подарок самым бесполезным.

Как сообщил РБК, 7% женщин хотят в подарок брендовую косметику и парфюмерию, 6% будут рады новому гаджету, а 5% предпочитают украшения и путешествия. К другим популярным подаркам относятся одежда и обувь, билеты в театр или на концерт.

В список бесполезных подарков также попали шампуни или гели для душа, сладости, дешевая парфюмерия, а также детали интерьера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог посоветовал женщинам отказаться от намеков на подарки к 8 марта.