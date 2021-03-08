Малкин помог «Питтсбургу» победить «Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч прошел на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» отметился голом и результативной передачей.

На счету форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича один ассист. Голкипера Александра Георгиева заменили после трех пропущенных за минуту шайб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.