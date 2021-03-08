В Ленобласти задержана девушка, ударившая ножом сожителя своей матери

В Ленобласти задержана девушка, ударившая ножом сожителя своей матери
Пострадавшего увезли в больницу. Фото: pixabay

В Ленобласти задержана подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Гатчинском районе Ленобласти задержали девушку 2003 года рождения, которая ударила ножом сожителя своей матери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 4 марта в квартире дома на Грибной улице в Вырице.

Пострадавшего увезли в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, без повреждения внутренних органов в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 16 часов 2 марта на Уральской улице, 29, неизвестный мужчина напал на курьера. Хулиган приставил нож к горлу сотрудника магазина.

Гатчинский район ленобласть нож


 

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