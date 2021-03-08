В Ленобласти задержана девушка, ударившая ножом сожителя своей матери

В Ленобласти задержана подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Гатчинском районе Ленобласти задержали девушку 2003 года рождения, которая ударила ножом сожителя своей матери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 4 марта в квартире дома на Грибной улице в Вырице.

Пострадавшего увезли в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, без повреждения внутренних органов в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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