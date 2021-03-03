На Уральской улице мужчина приставил нож к горлу курьера

На Уральской улице мужчина приставил нож к горлу курьера
Подозреваемый напал на курьера из хулиганских побуждений. Фото: Google View

Около 16 часов 2 марта на Уральской улице, 29, неизвестный мужчина напал на курьера. Хулиган приставил нож к горлу сотрудника магазина.

В правоохранительные органы об инциденте заявила очевидица, а затем пришел в полицию и сам пострадавший, 45-летний курьер частной компании. По словам мужчины, около 15:40 возле дома №29 корпус 1 по улице Уральской, рядом со строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен», на него было совершено нападение. Никаких травм злоумышленник, к счастью, причинить не успел и скрылся с места происшествия.

Около часу ночи 3 марта в квартире дома №35 по улице Кораблестроителей был задержан подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе задержали пожарного, устроившего стрельбу по окнам на Зверинской улице.

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