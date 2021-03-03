Пожарный устроил стрельбу по окнам на Петроградской стороне

Пожарный устроил стрельбу по окнам на Петроградской стороне
Мужчина открыл стрельбу по окнам дома на Зверинской. Фото: google.maps

Петербургская полиция задержала сотрудника пожарной охраны за хулиганскую стрельбу в Петроградском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в шестом часу вечера 40-летняя петербурженка с улицы Зверинской вызвала полицию. Она сообщила, что неизвестный стрелял в окно ее квартиры в доме №17а.

Злоумышленник был задержан нарядом полиции уже через 20 минут после звонка. Подозреваемым оказался 37-летний старший пожарный отряда пожарной охраны, проживающий в том же доме. Зачем он стрелял по окнам — не уточняется.

Стражи порядка отобрали у него пневматический пистолет, похожий на пистолет Макарова, и три пули шариками.

Возбуждено уголовное дело. Стрелка отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали санитара за ограбление женщины в Парголово.

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