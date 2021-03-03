В Петербурге задержали санитара за ограбление женщины в Парголово

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay

Во вторник, 2 марта, около 9 часов утра возле дома №20 корпус 1 по Толубеевскому проезду в Парголово неизвестный напал на 31-летнюю женщину и отобрал у нее iPhone стоимостью 50 тысяч рублей, а затем скрылся.

Пострадавшая сразу же обратилась за помощью в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Спустя несколько часов возле дома №14 корпус 1 по Толубеевскому проезду был задержан подозреваемый в совершении преступления — 45-летний санитар одного из медицинских учреждений Петербурга.

Как сообщают в главке МВД России по Северной столице и области, задержанный неоднократно оказывался перед судом за совершение имущественных преступлений. Сейчас он подозревается в грабеже с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ), мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «продавщица меда» похитила у 95-летнего пенсионера 145 тысяч рублей.