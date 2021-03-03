На Гражданском проспекте женщина под предлогом продажи меда вынесла из квартиры 95-летнего пенсионера 145 тысяч рублей

Возможно, преступница орудовала и в других квартирах в этом же районе. Фото: Google View

Возможно, преступница орудовала и в других квартирах в этом же районе. Фото: Google View

В понедельник, 1 марта, около 16:30 неизвестная женщина цыганской внешности проникла в квартиру 95-летнего петербуржца под предлогом продажи меда. В итоге пенсионер остался без сбережений.

Как выяснилось, дама воспользовавшись прикрытием, попала в квартиру к пожилому человеку и похитила из кошелька жертвы 70 тысяч рублей и 1 тысячу долларов, а затем скрылась. Материальный ущерб пострадавший оценил в 145 тысяч рублей.

По словам мужчины, на вид преступнице было около 40 лет, рост — примерно 160 см, цыганская внешность, одета в черное. К счастью, визит злоумышленницы попал на запись видеокамер — возможно, это ускорит процесс её задержания. Следственная группа провела все необходимые действия на месте происшествия, сейчас принимаются меры к розыску воровки. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеработники пожарной службы обокрали 83-летнюю пенсионерку в Волхове.