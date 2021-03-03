Лжеработники пожарной службы обокрали 83-летнюю пенсионерку из Волхова

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Один из задержанных подозреваемых. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция поймала подозреваемых в краже у 83-летней женщины из Ленобласти. Одного задержали в Петербурге, а второго нашли в Архангельской области.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне полицейскими был задержан 41-летний Сергей, подозреваемый в краже. Установлено, что в декабре он с 25-летним соучастником претворились работниками противопожарной службы и обокрали пожилую жительницу Волхова на 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Полицейским удалось установить, что злоумышленники уехали из Волхова на Ладожский вокзал в Петербурге. На днях правоохранители из Архангельской области поймали одного из них в своем регионе.

По версии полиции, жертвами преступников могли стать и другие пенсионеры.

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