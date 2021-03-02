Житель Кингисеппа не смог заплатить штраф и отправиться в тюрьму на 7 лет

Житель Кингисеппа не смог заплатить штраф и отправиться в тюрьму на 7 лет
Мужчина отсидит срок в колонии строгого режима. Фото: Pixabay.com

Мужчине дали пять лет на то, чтобы он вернул 7 миллионов 700 тысяч рублей, но он не смог.

В Ленинградской области мужчине заменили штраф на реальный срок. Ему предстоит отсидеть в колонии семь лет, так как гражданин не смог заплатить 7 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону сегодня, 2 марта.

Известно, что мужчину признали виновным в получении взятки. Суд назначил наказание в виде штрафа и дал ему пять лет на то, чтобы он расплатился. Преступник не нашел деньги, в связи с чем судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа на реальный срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 350 млн рублей назначила ГАТИ в виде штрафов в 2020 году. Специалисты государственной административно-технической инспекции в прошлом году составили 7 тыс. 371 административный протокол.

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Житель Кингисеппа не смог заплатить штраф и отправиться в тюрьму на 7 лет