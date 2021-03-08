Петербургские феминистки устроили шествие в честь 8 марта

Пройдя по Невскому проспекту, девушки завершат шествие на Малой Садовой, после чего на конечной точке маршрута пройдут сменяемые одиночные пикеты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пройдя по Невскому проспекту, девушки завершат шествие на Малой Садовой, после чего на конечной точке маршрута пройдут сменяемые одиночные пикеты. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 8 марта, в честь Международного женского дня десятки петербургских феминисток устроили шествие от метро «Чернышевская» до Малой Садовой улицы.

Анонсировало мероприятие объединенное феминистское движение Северной столицы «Восьмая Инициативная Группа». Согласно описанию организации на странице в Instagram, акция приурочена к празднованию 8 марта как напоминания о феминизме. Кроме того, участницы требуют ввести корректировки закона о домашнем насилии, освобождения политических заключенных и принятия мер по борьбе с женской бедностью.

Во время шествия к феминисткам, как пишет телеграм-канал «ПЬЯТNIЦА», подходили прохожие, а некоторые даже развивали дискуссии с участницами шествия. Демонстрантки на всем пути пели частушки и песни. По завершении мероприятия на Малой Садовой планируются сменяемые одиночные пикеты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга 8 марта военные дарили женщинам цветы.