Военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта

Военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта
В преддверии Международного женского дня военнослужащие вручили цветы женщинам. Фото: пресс-служба ЗВО

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Западного военного округа вручили жительницам Петербурга букеты тюльпанов.

Бойцы прошли от станции метро «Адмиралтейская» до «Гостиного Двора», поздравляя с наступающим праздником встречных женщин. В ходе акции им удалось подарить цветы 150 жительницам города.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам, — отметили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, с наступающим праздником петербурженок также поздравил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что женщины были на передовой во время пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОМОНовцы поздравили петербурженок с 8 марта, раздавая цветы возле подразделения.

8 марта бойцы ЗВО новости СПб


 

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