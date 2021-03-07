Военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня военнослужащие Западного военного округа вручили жительницам Петербурга букеты тюльпанов.

Бойцы прошли от станции метро «Адмиралтейская» до «Гостиного Двора», поздравляя с наступающим праздником встречных женщин. В ходе акции им удалось подарить цветы 150 жительницам города.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам, — отметили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, с наступающим праздником петербурженок также поздравил губернатор города Александр Беглов. Он отметил, что женщины были на передовой во время пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОМОНовцы поздравили петербурженок с 8 марта, раздавая цветы возле подразделения.