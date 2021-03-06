ОМОНовцы поздравили петербурженок с 8 марта, раздавая цветы возле подразделения

Фото: пресс-служба ГУ ФС ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба ГУ ФС ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В субботу, 6 марта, в преддверии Международного женского дня сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области преподнесли жительницам Северной столицы приятный сюрприз.

Утром стражи порядка раздавали тюльпаны представительницам прекрасного пола, проходящим мимо здания подразделения ведомства на набережной канала Грибоедова. ОМОНовцы желали милым дамам «счастья и прекрасного весеннего настроения».

Отметим, что аналогичное мероприятие на Невском проспекте провели военнослужащие Западного военного округа. Подразделения специального назначения общевойсковой армии, дислоцированной в Ленобласти, дарили женщинам цветы от станции «Адмиралтейская» до Гостиного двора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с наступающим праздником петербурженок также поздравил губернатор Александр Белов.