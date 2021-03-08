Автомобиль парализовал движение трамваев на Мало-Калинкином мосту

Автомобиль парализовал движение трамваев на Мало-Калинкином мосту
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ДТП с легковым автомобилем парализовало движение трамваев на Мало-Калинкином мосту в Петербурге.

Авария случилась вечером в понедельник, 8 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить иномарка и 41-й трамваем. По словам очевидцев, легковушка влетела в проезжающий общественный транспорт, после чего встала на путях, полностью заблокировав движение по рельсам.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый водитель переехал девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов.

дтп кювет новости СПб


 

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