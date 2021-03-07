Нетрезвый водитель переехал девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов

Нетрезвый водитель переехал девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов
ДТП на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Московском районе поздним вечером произошла автомобильная авария с участием легковушки «Митсубиси» и девушки-пешехода.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов. Со слов очевидцев, мужчина за рулем «Митсубиси» нарушил правила и сбил девушку, а после влетел в световую опору. Отмечается, что у него зафиксировали признаки состояния алкогольного опьянения.

Судя по опубликованным кадрам, девушка серьезно пострадала. Ее на носилках отнесли в автомобиль скорой помощи и госпитализировали. На месте происшествия работали скорая помощь, реанимация и пожарные.

ДТП на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наехавший сам на себя трактор насмешил жителей Кудрово.

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Нетрезвый водитель переехал девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов
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