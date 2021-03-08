Автомобиль улетел в кювет по дороге в Колпино

Автомобиль улетел в кювет по дороге в Колпино
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина вылетела в кювет и осталась лежать на боку.

Дородный инцидент случился в понедельник, 8 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тайота припарковалась у забора на дороге от Колпино до поселка Тельмана», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате происшествия автомобиль серьезно пострадал, участок забора оказался пробит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль парализовал движение трамваев на Мало-Калинкином мосту.

авария Колпинский район новости СПб


 

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