Петербуржцы с коронавирусом стали чаще обращаться за медицинской помощью

Из 283,6 тысяч горожан, которые вакцинировались в Петербурге, полностью завершили цикл 153,1 тыс. человек. Фото: Комздрав

Из 283,6 тысяч горожан, которые вакцинировались в Петербурге, полностью завершили цикл 153,1 тыс. человек. Фото: Комздрав

Количество больных коронавирусом в Петербурге, обратившихся за помощью к медикам, за неделю выросло более чем на 40%, при этом общее число госпитализированных пациентов уменьшилось.

Об этом стало известно в понедельник, 8 марта. Так, за 9-ю календарную неделю по сравнению с 8-й на 40,6% возросло количество больных, обратившихся за медпомощью. Количество выздоровевших за неделю выросло на 33,44 %, число госпитализированных сократилось на 0,4%.

По данным в информационной справке от координационного совета по противодействию Covid-19, на 8 неделе было зафиксировано 269 смертей, на прошедшей – 311.

Для ковид-пациентов и больных пневмониями в настоящее время развернуто 6 924 койки, к настоящему моменту свободны 26,7% коек — 1 845 штук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 956 новых случаев коронавируса. В России за сутки зафиксировано 10 253 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни.