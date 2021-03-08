В Петербурге зафиксировано 956 новых случаев коронавируса

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 956 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 8 марта.

В России за сутки зафиксировано 10 253 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 379 летальных исходов. При этом 10 322 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 333 029 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 473 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 922 246 пациентов.

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