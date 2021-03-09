Таксист сдал полиции пьяную петербурженку, решившую сесть за руль

Рано утром 8 марта в полицию обратился таксист, подвозивший нетрезвую пассажирку до дома, сообщает паблик «Дорожный инспектор».

По дороге 41-летняя женщина разоткровенничалась и рассказала, что о своих планах отправиться в клуб и сесть за руль. При это она находилась в нетрезвом состоянии, на что обратил внимание таксист и решил сообщить об этом в полицию.

По его словам, выйдя из такси, дама села за руль автомобиля Opel на Светлановской площади. В итоге ее задержали. Теперь женщине грозит лишение прав на 1,5−2 года и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина за рулем «Митсубиси» нарушил правила и сбил девушку, а после влетел в световую опору. Отмечается, что у него зафиксировали признаки состояния алкогольного опьянения.