Таксист сдал полиции пьяную петербурженку, решившую сесть за руль

Таксист сдал полиции пьяную петербурженку, решившую сесть за руль
Пьяная пассажирка заявила водителю такси, что собирается поехать в клуб. Фото: vk.com/dorinspb

Рано утром 8 марта в полицию обратился таксист, подвозивший нетрезвую пассажирку до дома, сообщает паблик «Дорожный инспектор».

По дороге 41-летняя женщина разоткровенничалась и рассказала, что о своих планах отправиться в клуб и сесть за руль. При это она находилась в нетрезвом состоянии, на что обратил внимание таксист и решил сообщить об этом в полицию.

По его словам, выйдя из такси, дама села за руль автомобиля Opel на Светлановской площади. В итоге ее задержали. Теперь женщине грозит лишение прав на 1,5−2 года и штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина за рулем «Митсубиси» нарушил правила и сбил девушку, а после влетел в световую опору. Отмечается, что у него зафиксировали признаки состояния алкогольного опьянения.

выборгский район нетрезвые водители таксист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Ленобласти предупредили о 30-градусных морозах
Таксист сдал полиции пьяную петербурженку, решившую сесть за руль
Синоптики пообещали «величавый» уход зимы
Создатели «Спутника V» потребовали извинений от регулятора ЕС за слова о вакцине
В США потребовали ввести новые санкции против «Северного потока — 2»
Инфекционист уверен, что cитуация с коронавирусом в России стабилизируется летом
Пулково работает без отмен и задержек 9 марта
Нерпенок Шлиссик отметил первый день рождения с красной рыбой и икрой