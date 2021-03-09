Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров на YouTube

Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров.Фото: youtube.com

Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров.Фото: youtube.com

Клип петербургской группы Little Big на песню Sex Machine собрал уже более двух миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, 8 марта группы презентовала клип, который снимался на Кировском заводе.

В съемках клипа принимал участие актер Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш.

Мнение фанатов разделилось по поводу нового клипа:

«Ну вот и настал тот момент, когда новый клип Little Big не зашёл народу… Сложно каждый раз делать что-то новое и лучшее, и чтобы твоё понимание этого нового и лучшего совпадало с пониманием аудитории», — пишет пользователь Сети.

Некоторые, наоборот, пришли в восторг.

«Отлично! This is so good!», — пишет фанатка группы.

Также 8 марта стало известно, что группы отказалась от участия в «Евровидении». Лидер группы Илья Прусикин объявил об этом в эфире Первого канала. Представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты.