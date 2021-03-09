Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров на YouTube

Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров на YouTube
Новый клип Little Big собрал более двух миллионов просмотров.Фото: youtube.com

Клип петербургской группы Little Big на песню Sex Machine собрал уже более двух миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, 8 марта группы презентовала клип, который снимался на Кировском заводе.

В съемках клипа принимал участие актер Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом Пухляш.

Мнение фанатов разделилось по поводу нового клипа:

«Ну вот и настал тот момент, когда новый клип Little Big не зашёл народу… Сложно каждый раз делать что-то новое и лучшее, и чтобы твоё понимание этого нового и лучшего совпадало с пониманием аудитории», — пишет пользователь Сети.

Некоторые, наоборот, пришли в восторг.

«Отлично! This is so good!», — пишет фанатка группы.

Также 8 марта стало известно, что группы отказалась от участия в «Евровидении». Лидер группы Илья Прусикин объявил об этом в эфире Первого канала. Представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Manizha — Манижа Сангин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались от участия в конкурсе «Евровидение-2021». До этого момента сохранялась высокая вероятность того, что на конкурс отправятся именно петербургские музыканты.

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