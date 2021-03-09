Внучка избила свою бабушку на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга задержали девушку по подозрению в избиении своей бабушки.

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по проспекту Науки пожилая женщина 1939 года рождения упала и повредила глаз, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пожилую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую больницу. «По горячим следам» задержали девушку 1995 года рождения.

По предварительной информации, она в состоянии алкогольного опьянения во время возникшего конфликта нанесла несколько ударов руками по голове своей бабушке. В отношении неё составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.