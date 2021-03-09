В Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками

Полиция проводит проверку по факту отравления ребенка в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из квартиры дома по проспекту Луначарского с острым пероральным отравлением веществом депримирующего действия в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик двухлетнего мальчика.

Ребенок находится в реанимации. По словам бабушки мальчика, которая в тот день присматривала за ребенком, она не смогла разбудить внука и позвонила скорую. Она рассказала, что ребенок ел конфеты. Известно, что 20-летняя мать мальчика ранее уже попадала в поле зрении полиции и привлекалась к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области следственный отдел по городу Тосно проводит доследственную проверку после отравления малолетнего ребенка неустановленным веществом.