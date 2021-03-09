Упразднение Уставного суда, льготный проезд и балконная амнистия: что обсудят депутаты на заседании ЗакСа

Петербургские депутаты после длинных выходных готовятся к очередному заседанию Законодательного Собрания. Ожидается, что парламентарии окончательно примут изменения в закон о «балконной амнистии», обсудят упразднение Уставного суда, а также рассмотрят несколько поправок в Социальный кодекс.

Во вторник, 9 марта, Совет фракций принял решение включить в повестку дня ЗакСа пакет законопроектов, которые предусматривают упразднение Уставного суда Петербурга. Изменения в закон, как ожидается, рассмотрят 10 марта.

Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, законодательство города приводят в соответствие с новой редакцией Конституции страны.

«Система судебной власти России отныне не предусматривает существования такого института, как Уставный суд субъекта Федерации», — подчеркнул Макаров. Он пояснил: нормативно-правовая база большинства регионов уже сформировалась и показала свою устойчивость. В связи с этим, структуры, задачи которых – рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, больше не нужны.

Ожидается, что в окончательном чтении будут приняты поправки в закон о «балконной амнистии». По новому закону, горожане должны нести ответственность за дополнительное остекление балконов без проектирования. Последние поправки предлагают не считать самовольным остекление балконов, которое проводилось до 1 января 2021-го года.

Несколько правок, которые, как ожидается, будут рассмотрены завтра, коснутся Социального кодекса. В частности, депутаты предлагают внести дополнения в главы, в которых предусматривается право граждан на проезд с частичной или полной оплатой за счет средств бюджета Петербурга. Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство не исключает возможности получения нескольких льготных проездных. Их может оформить один и тот же человек. Авторы законопроекта считают: такой пробел приводит к тому, что пользоваться льготными проездными начинают построение, которые не имеют права на такие льготы.

«Проектом предлагается предоставить льготникам возможность получать льготный проездной билет лишь по одному из оснований, установленных действующим законодательством, по выбору гражданина», — уточняется в пояснительной записке. Отметим, что всего в повестке ЗакСа на 10 марта – порядка десяти вопросов.