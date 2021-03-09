Внучку, избившую свою бабушку на проспекте Науки, арестовали

Внучку, избившую свою бабушку на проспекте Науки, арестовали
Суд арестовал петербурженку, избившую свою бабушку. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Калининский районный суд арестовал 25-летнюю петербурженку, которая выпила и избила свою бабушку.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Все произошло в ночь на 7 марта в квартире на проспекте Науки, 67. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 82-летней бабушкой. В ходе конфликта женщина дала бабушке пощечину и ударила кулаком в правый глаз.

По данным Gazeta.SPb.ru, потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Отметим, что полицию и скорую вызвала сама внучка.

Прибывшие полицейские задержали женщину. В тот же день правоохранители предъявили ей обвинение.

В суде женщина признала свою вину. В итоге суд заключил обвиняемую под стражу до 6 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино поймали шиномонтажника, убившего коллегу кувалдой.

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