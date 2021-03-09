В Колпино поймали шиномонтажника, убившего коллегу кувалдой

В Колпино сотрудниками полиции раскрыто особо тяжкое преступление.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 марта в ГУ МВД обратился мужчина 1990 года рождения и сообщил, что в шиномонтаже на улице Пролетарской города Колпино лежит человек.

В результате выезда на место происшествия наряд полиции «по горячим следам» задержал мужчину — мастера шиномонтажа 1987 года рождения.

В ГУ МВД сообщили, что накануне двое мужчин выпивали. После чего между ними произошел конфликт, в результате чего подозреваемый «кувалдой» ударил по голове своего коллегу 1973 года рождения. Жертва скончалась на месте происшествия от травм несовместимых с жизнью.

С места происшествия полиция изъяла: следы рук, три выреза линолеума со следами обуви, две свинцовые кувалды со следами вещества бурого цвета, ключ для правки дисков , фрагменты цепочки с крестиком, USB-накопитель с видеозаписью и срезы ногтевых пластин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что В Шушарах по подозрению в убийстве задержали жителя Узбекистана.