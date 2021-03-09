В Шушарах по подозрению в убийстве задержали жителя Узбекистана

С места происшествия изъяли два ножа. Фото: Следственный комитет России

С места происшествия изъяли два ножа. Фото: Следственный комитет России

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 марта в полицию обратилась женщина 1991 года рождения и сообщила о том, что в квартире дома по Московскому шоссе в Шушарах лежит труп.

Полиция обнаружила труп с множественными ножевыми труп гражданки Узбекистана 1991 года. Известно, что женщина приехала в Петербурга на заработки.

По подозрению в убийстве задержан ее соотечественник – мужчина 1998 года рождения.

С места происшествия изъяли два ножа, мобильный телефон, банковскую карту, окурки, биоматериалы и одежду. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.