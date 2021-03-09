В Петербурге заменят асфальт на Литейном и 2-ом Садовом мостах

На Литейном мосту и 2-ом Садовом заменят асфальт. Источник: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Литейном мосту и 2-ом Садовом заменят асфальт. Источник: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге подписаны первые договоры на замену старого асфальта из адресной программы ремонтных работ 2021 года.

В результате тендера «Мостотрест» на Литейном мосту и 2-ом Садовом асфальт будет менять проектно-строительная компания АО «ПО «Возрождение», а на Лисьеносовском мосту – фирма ООО «АртСтройГрупп».

В процессе работ будет реконструировано асфальтобетонное покрытие дорог, в частности на Литейном мосту сверх того будет проведен ремонт деформационных швов.

Процесс восстановления асфальтобетонного покрытия начнется после прохождения ряда согласовательных действий. По всем объектам завершение работ планируется не позднее 15 октября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщила, что ремонт дорог на юге Петербурга обошелся в 2,9 млрд.