Ленобласть обещает достроить дома ЖК «Щегловская усадьба» в 2022 году

Ленобласть обещает достроить дома ЖК &#171;Щегловская усадьба&#187; в 2022 году
Средства на достройку домов ЖК "Щегловская усадьба" подтверждены. Фото: "Щегловская усадьба ЖСК от СК "Невис"/ВК

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в марте должна выдать положительное заключение по проекту достройки шести домов долгостроя ЖК «Щегловская усадьба».

Как сообщает Online47 со ссылкой на стройблок правительства Ленобласти, средства на достройку домов ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе подтверждены, каких либо проблем с финансированием нет.

Проект завершения строительства ЖК за государственные средства разработал Региональный Фонд защиты прав дольщиков. Областное правительство постоянно находится в контакте с дольщиками. Отмечается, что территория ЖК находится под надежной охраной.

Согласно графику работ, дольщики получат свои квартиры уже в 2022 году. Законодательство РФ запрещает выплачивать компенсации вместе квартир, а ускорение сроков строительства может сказаться на качество домов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЖК «Панорамы залива» пообещали достроить к апрелю 2021 года.

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Ленобласть обещает достроить дома ЖК «Щегловская усадьба» в 2022 году
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