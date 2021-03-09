Комитет чистит, горы остаются: в Петербурге вывезли 137 тыс. кубометров снега, но горожане жалуются на уборку

Петербургский комитет по благоустройству в первый день рабочей недели отчитался: с 1 по 8 марта с городских улиц вывезли более 137 тысяч кубометров снега. Горожане же продолжают наблюдать, как на газонах вырастают снежные горы, и жаловаться на качество уборки.

Во вторник, 9 марта, комитет по благоустройству сообщил: за первые восемь дней календарной весны в Петербурге успело намести почти 14 сантиметров снега. Дорожные предприятия ведомства за это время собрали с дорог более 137 тыс. кубометров снега, причем самый большой объем работ свалился на дорожников в выходные, когда на город обрушились снегопады.

«Службы продолжают подметать и расчищать городские дороги от остатков снега, вывозят снежные массы на утилизацию, обрабатывают улицы противогололедными материалами», — говорится в сообщении ведомства.

Горожане, между тем, жалуются на уборку. По словам местных жителей, горы снега продолжают лежать и в центре Петербурга, и в спальных района. Недовольны петербуржцы остаются также и уборкой дворов.

Как писала Gazeta.SPb, этой зимой петербуржцы уже неоднократно ставили «двойку» за уборку. В феврале снегопады, которые, как будто становились неожиданностью для дорожных служб, приводили к огромным заторам и ДТП.

Отметим, что, по данным Гидрометцентра России, зима в Петербурге продержится еще несколько дней. До четверга, 11 марта, в городе обещают минусы. В пятницу столбики термометров в Северной столице уже будут показывать ноль.