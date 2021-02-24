Пробки, ДТП и десятки гневных жалоб: к чему привел снегопад на выходных в Петербурге

На длинных выходных Петербург, как и обещали синоптики, успело серьезно занести снегом. Горожане завалили комитет по благоустройству гневными сообщениями, на заснеженных дорогах столкнулись десятки машин. «Вишенкой» стали пробки в утро первого рабочего дня.

Утром в среду, 24 февраля, петербуржцам пришлось ехать на работу в восьмибалльных пробках. Заторы сервис «Яндекс.Пробки» показывал почти по всех районах Северной столицы.

Спешащих на работу горожан «добил» блэкаут в центре города. Из-за отключения света на нескольких участках в объезд утром пришлось пустить трамваи и троллейбусы.

При этом горожане еще не успели отойти от снежных выходных. Уборка сугробов вызвала недовольство многих петербуржцев. Дорожные службы не успевали расчищать дороги. Жаловались даже жители центра города. Недовольство вызвало то, что снег сгребали к тротуарам и не вывозили. В результате пассажирам общественного транспорта приходилось пробираться через сугробы, чтобы выйти к остановке.

Непростой ситуация из-за снегопада, который к слову, усугубил накануне, 23 февраля, ветер до 16 м/с, оказалась не только для пешеходов, но и для водителей.

Так, днем на дамбе, участке дороги, которая соединяет Кронштадт и Курортный район Санкт-Петербурга, произошла массовая авария с участием 13 машин. В аварии никто не пострадал, а вот проезд оказался затруднен – он был возможен только по средней полосе. В социальных сетях в течение выходных появлялись и другие многочисленные сообщения о ДТП.

В понедельник, 22 февраля, комитет по благоустройству успел сообщить, что в ночь на 23 февраля ведомство выводит на дорогу более тысячи снегоуборочных машин и 319 дворников. Такое сообщение комитета в социальной сети «ВКонтакте» не пропустили мимо и сопроводили его многочисленными жалобами на уборку.

Отметим, что пока погода дала петербуржцам передышку. Она, судя по всему, будет недолгой. Как отмечал ранее ведущий специалист центра «Фобос», в Северной столице наступает только первая схватка весны и зимы. Победит в ней, как ожидается, вторая.