В Петербурге за два дня выпало 25 сантиметров снега

За последние два дня в Петербурге выпало 25 сантиметров снега.

С утра последствия снегопада в городе убирали 7,5 тыс. дворников. К уборке были привлечены 622 единицы специализированной и уборочной техники, сообщили в Смольном.

С начала зимнего периода из Петербурга вывезли 23,3 тыс. кубометров снежных масс, а за последние два дня было вывезено около 2,2 тыс. кубометров.

В Петербурге во вторник, 23 февраля, прогнозируются снегопад и метель, которые принесет атмосферный фронт.

Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, сегодня за погоду будет отвечать теплый атмосферный фронт, который надвигается на Северную столицу с северо-запада. С наступлением дня он затянет небо плотными облаками, а после обеда принесет снегопад. Ближе к вечеру снег в отдельных районах усилится и будет сопровождаться метелями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра 23 февраля.