В центре Петербурга закрасят граффити почти на сотне домов

В центре Петербурга закрасят граффити почти на сотне домов
В центре Петербурга продолжается борьба с граффити. Фото: Центральный район Санкт-Петербурга

Администрация Центрального района Петербурга обнаружила 93 здания, фасады которых разрисованы граффити.

В пресс-службе района в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что администрация направила требования о закраске уличных рисунков предприятиям, в ведомстве которых находятся эти дома. Во время проверки внимание уделялось не только работам художников, но и неисправным водосточным системам.

Сейчас в центре Северной столицы сохраняется одна из проблемных зон — Коломенская улица. С наступлением теплой погоды тем продолжат закрашивать стены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граффити с Юрием Никулиным украсило двор в Московском районе. Рядом с его портретом расположена цитата знаменитого высказывания Никулина: «Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение».

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