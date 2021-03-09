В центре Петербурга закрасят граффити почти на сотне домов

Администрация Центрального района Петербурга обнаружила 93 здания, фасады которых разрисованы граффити.

В пресс-службе района в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что администрация направила требования о закраске уличных рисунков предприятиям, в ведомстве которых находятся эти дома. Во время проверки внимание уделялось не только работам художников, но и неисправным водосточным системам.

Сейчас в центре Северной столицы сохраняется одна из проблемных зон — Коломенская улица. С наступлением теплой погоды тем продолжат закрашивать стены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граффити с Юрием Никулиным украсило двор в Московском районе. Рядом с его портретом расположена цитата знаменитого высказывания Никулина: «Много хорошего можно сделать, если у тебя хорошее настроение».