Семьи Ленобласти получат 370 млн рублей на улучшение жилищных условий

В 2021 году поддержку от властей получат 179 человек.

В Ленинградской области в 2021 году выделяли 370 миллионов рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, взявших ипотеку. Об этом сообщили сегодня, 9 марта, в пресс-службе правительства региона.

Известно, что получателями сертификатов на покупку или строительство жилья стали 179 человек. Это в том числе многодетные семьи и молодые педагоги. Напоминаем, что участниками программы могут стать жители Ленинградской области, у которых есть нужда в улучшении жилищных условий. Воспользоваться сертификатами необходимо в течение семи месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный направил 750 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей. Данная программа действует с 2001 года. За это время квартиры при содействии государства смогли купить 80 тысяч молодых петербуржцев.