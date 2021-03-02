Смольный направил 750 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей

Власти Северной столицы выделили Санкт-Петербургскому центру доступного жилья 750 миллионов рублей бюджетных инвестиций — эти средства пойдут на выдачу займов молодым семьям для приобретения жилья в рамках программы «Молодежи — доступное жилье».

Благодаря субсидии, улучшить жилищные условия смогут более 220 молодых семей, информирует во вторник, 2 марта, пресс-служба Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность государственной поддержки для молодых семей, особенно в вопросах приобретения недвижимости. Градоначальник добавил, что Петербург старается предоставлять участникам программы «Молодежи — доступное жилье» дома в районах с развитой инфраструктурой.

Напомним, что данная программа действует с 2001 года. За это время квартиры при содействии государства смогли купить 80 тысяч молодых петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость комнат в старом фонде Петербурга приблизилась к ценам на однокомнатные квартиры в спальных районах.