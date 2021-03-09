Манукян после обвинений Бузовой в изменах назвал пример преданной девушки

Он заявил, что очень гордится танцовщицей Дарьей Палей.

Блогер Давид Манукян рассказал, какая девушка является для него примером преданности. Своим мнением он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Артист выложил фотографию, на которой танцовщица Дарья Палей запечатлена со своим супругом. В подписи он отметил, что девушка с большим трепетом и уважением относится к своему мужчине и семье. Он гордится Палей и считает ее профессионалом своего дела. Манукян выразил готовность быть всегда рядом со своими новыми друзьями.

Напоминаем, что Бузова тем временем убеждена, что Палей и Манукян вступали в интимную близость. Она написала в «сториз», что девушка заблокировала ее, как и все, кто спал с ее бывшими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян устроил бесплатный концерт для жительниц Подмосковья в честь 8 Марта.