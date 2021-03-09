Манукян устроил бесплатный концерт для жительниц Подмосковья в честь 8 Марта

Рэпер Давид Манукян, более известный как Дава, в честь Международного женского дня дал для жительниц Подмосковья небольшой дворовый концерт.

Об этом музыкант рассказал в своем Instagram-аккаунте. Манукян основательно подготовился к свой акции: он нанял машину с подъемным краном и, вооружившись цветами, стучался в окна домов и вручал жительницам букеты.

В завершение праздничной акции блогер устроил небольшое выступление. Он спел несколько песен и раздал всем оставшиеся цветы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой. Он признался, что считает такой поступок подлым и низким по отношению к девушке.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.