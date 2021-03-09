Латвия заявила о возобновлении авиасообщения с третьими странами

В государстве при этом не готовы принимать людей по несущественным причинам.

Правительство Латвии заявило, что с 17 марта возобновляется авиасообщение с третьими странами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра сообщения (транспорта) республики Тадис Линкайтс.

Известно, что авиасообщение с третьими странами было запрещено с начала пандемии коронавируса – то есть ровно год. Теперь оно возобновится, также как и чартерные рейсы.

«При этом сохраняется условие о запрете на въезд в Латвию по несущественным причинам из третьих стран»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греция рассчитывает начать туристический сезон с 14 мая. В страну смогут попасть путешественники, у которых есть иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания, а также обладателей отрицательного теста на ковид.