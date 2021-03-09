Греция рассчитывает начать туристический сезон с 14 мая

Власти Греции планируют открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, если позволит эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Греческий министр туризма Харис Теохарис сообщил, что в первую очередь страна будет принимать туристов из Евросоюза, а также стран, где активно проводится массовая вакцинация населения.

До 14 мая правительство Греции будет постепенно ослаблять коронавирусные ограничения. На апрель намечена проверочная реализация запланированных мер на первом этапе с туристами из ЕС, а также из стран, где активно вакцинируют население. Теохарис подчеркнул, что все названные даты являются приблизительными и могут измениться.

В Грецию смогут попасть путешественники, у которых есть иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного заболевания, а также обладателей отрицательного теста на ковид.

Если туристы заболеют на территории Греции, то государство возьмет на себя все затраты на госпитализацию и лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция продлила требование отрицательного теста на COVID для туристов до 15 апреля.