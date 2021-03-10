В Петербурге предлагают платить всем, кто привился от коронавируса

Жители Петербурга начали вакцинироваться от коронавируса не так охотно, как было в начале прививочной компании. Для исправления ситуации в городе предложили способы увеличения темпов вакцинации.

Председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассказал «Комсомольской правде», что за неделю прививочные пункты посещают от 30 до 35 тысяч горожан, которые хотят получить иммунитет к коронавирусу. Для сравнения, в середине прошлого месяца за неделю делали порядка 50 тысяч прививок. После 19 февраля темпы массовой вакцинации пошли на спад.

По мнению Виноградова, это происходит из-за отсутствия пропаганды вакцинации. Он убежден, что городские власти просто боятся, что при активной рекламе прививок запасы вакцины могут быстро иссякнуть.

«Людям, наверное, можно доплачивать. Да, это существенно отразится на бюджете, но потери от пандемии, если к нам все же придет третья волна, будут куда выше», — заявил Виноградов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.