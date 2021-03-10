Власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса

Власти Петербурга обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса
Правительство Петербурга готовится к возможной третьей волне ковида. Фото: сайт Смольного

Смольный начал готовиться к возможной третьей волне пандемии коронавирусной инфекции. Скоро разработают рекомендации по новым ковид-ограничениям.

Как сообщает «Фонтанка», на заседании малого правительства во вторник, 9 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Эргашеву подготовить рекомендации по ограничениям и мерам на случай третьей волны.

Один из участников совещания рассказал, что просьба была высказана уже под конец заседания. При этом текущая эпидемиологическая обстановка не оценивалась и прогнозы следующего всплеска заболеваемости не обсуждались. Это говорит о том, что задание Беглов необходимо скорее для того, чтобы во время третьей волны власти не управляли ситуацией в ручном режиме. Впрочем, на совещании не говорили и о смягчении существующих ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи Петербурга назвали средний возраст больных COVID-19 в реанимации.

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