Врачи Петербурга назвали средний возраст больных COVID-19 в реанимации

Врачи Петербурга назвали средний возраст больных COVID-19 в реанимации
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Во время второй волны коронавирусной пандемии в стационары Петербурга чаще всего попадают пациенты пожилого возраста, заявляют медики Госпиталя для ветеранов войн.

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Алферов пояснил «Петербургскому дневнику», что в первую волну в больницы забирали в основном молодых пациентов, но во вторую волну средний возраст госпитализированных с ковидом вырос до пожилого.

В 2021 году средний возраст ковид-пациентов составляет 74,5 года. Многим госпитализированным больным 90 лет и больше.

По словам Алферова, причиной таких показателей в первую очередь является послабление коронавирусных ограничений. Дело в том, что пожилые горожане стали менее осторожными, когда запреты начали постепенно снимать. Кроме того, пожилые зачастую побаиваются прививаться от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 941 новый случай коронавируса.

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