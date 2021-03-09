Врачи Петербурга назвали средний возраст больных COVID-19 в реанимации

Во время второй волны коронавирусной пандемии в стационары Петербурга чаще всего попадают пациенты пожилого возраста, заявляют медики Госпиталя для ветеранов войн.

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Алферов пояснил «Петербургскому дневнику», что в первую волну в больницы забирали в основном молодых пациентов, но во вторую волну средний возраст госпитализированных с ковидом вырос до пожилого.

В 2021 году средний возраст ковид-пациентов составляет 74,5 года. Многим госпитализированным больным 90 лет и больше.

По словам Алферова, причиной таких показателей в первую очередь является послабление коронавирусных ограничений. Дело в том, что пожилые горожане стали менее осторожными, когда запреты начали постепенно снимать. Кроме того, пожилые зачастую побаиваются прививаться от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксирован 941 новый случай коронавируса.