В Петербурге зафиксирован 941 новый случай коронавируса

В Петербурге зафиксирован 941 новый случай коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 941 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 9 марта.

В России за сутки зафиксировано 9 445 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 336 летальных исходов. При этом 9 931 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 932 177 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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