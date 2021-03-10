Соцтакси для больных, криптовалюта и упразднение Уставного суда: в Петербурге стартовало заседание ЗакСа

В Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. В повестке – несколько поправок, которые коснутся, в том числе Уставного суда, социального такси и могут обязать городских чиновников и депутатов отчитываться о криптовалюте.

Ожидается, что в среду, 10 марта, в окончательном чтении депутаты примут поправки в закон о «балконной амнистии». По новому закону, горожане должны согласовывать остекление балконов и нести ответственность за самовольные действия. Последние поправки предлагают не считать самовольным остекление балконов, которое проводилось до 1 января 2021-го года.

Накануне, 9 марта, Совет фракций принял решение включить в повестку дня ЗакСа пакет законопроектов, которые предусматривают упразднение Уставного суда Петербурга. Как пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, законы необходимо привести в соответствие с новой редакцией Конституции страны.

Еще несколько поправок коснутся Социального кодекса. Депутаты планируют обсудить, в том числе и введение социального такси. В перечень граждан, которые могут рассчитывать на такую меру поддержки предлагают включить инвалидов и детей-инвалидов до 18 лет, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в почечной терапии. Сегодня в Петербурге проживают 492 таких человека.

Другой законопроект, который, как ожидается, будет рассмотрен в первом чтении, коснется, в том числе чиновников и депутатов, которые должны предоставлять сведения о доходах, расходах и имуществе. Проект закона предполагает, что теперь они начнут раскрывать информацию и о криптовалюте.