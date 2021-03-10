В Петербурге полиция поймала украинца, разыскиваемого Германией за кражу

В Петербурге задержан гражданин Украины, объявленный немецким Интерполом в федеральный розыск за кражу и растрату. Его поймали, когда он хотел оформить вид на жительство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство на улице Красного Текстильщика обратился 41-летний гражданин Украины. Сотрудники отдела проверили его документы и выяснили, что мужчина с сентября числится в розыске по инициативе Интерпола Германии.

Украинца разыскивали с целью ареста за совершение преступлений по статьям УК Германии, которые соответствуют статьям 158 и 160 российского уголовного кодекса — «Кража» и «Присвоение и растрата».

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Стражи порядка проинформировали о его задержании немецких правоохранителей и прокуратуру Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали группу автоугонщиков, перегонявших угнанные внедорожники в Казахстан.