Сайты официальных ведомств РФ перестали загружаться из-за сбоя

Сбои начались около 11 часов утра по московскому времени. Фото: pixabay

Сбои начались около 11 часов утра по московскому времени. Фото: pixabay

Днем в среду, 10 марта, перестали загружаться сайты Кремля, российского правительства, Госдумы, Совфеда, Роскомнадзора и ряда других сайтов ведомств.

По данным сайта Downdetector, который мониторит сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, неполадки в работе сайтов госорганов наблюдались у жителей Москвы, Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других российских регионов.

Сбои начались около 11 часов утра по московскому времени. 93% пользователей жаловались на проблемы с интернетом, 4% жалоб связаны с работой всех сервисов, еще 2% претензий связаны с работой телевидения.

«Ростелеком» сообщил, что неполадки произошли из-за сбоя оборудования. Ведомство обещает восстановить доступ к сайтам в ближайшее время, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со среды, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter у российских пользователей.