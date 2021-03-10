Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter у россиян

Со среды, 10 марта, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter у российских пользователей.

В сообщении пресс-службы Роскомнадзора говорится, что Twitter будет медленно работать на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных устройств.

РКН принял решение о замедлении работы крупной соцсети после того, как администрация отказалась блокировать противоправный контент. Так, модераторы Twitter до сих пор не удалили более трех тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и наркотиках. Всего Роскомнадзором было направлено порядка 28 тысяч требований.

Ведомство не исключило возможность блокировки соцсети, если Twitter не предпримет действия по удалению контента.

Это решение получило поддержку в парламенте. По мнению члена думского комитета по информационной политике Антона Горелкина, замедление трафика будет более сильным ударом по прибыли, чем обычные штрафы.

Сенатор Александр Башкин в свою очередь уверен, что действия Роскомнадзора послужат уроком для Twitter и других соцсетей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за публикацию из TikTok.