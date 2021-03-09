Суд в Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за публикацию из TikTok

В Петербурге к административной ответственности привлекли руководство соцсети «ВКонтакте» за публикацию видеоролика из TikTok о призыве к митингам.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в Роскомнадзор поступило требование заместителя Генпрокурора ограничить доступ к видеоролику, опубликованному на платформе TikTok. Видео содержало призывы к участию в митингах.

Помимо этого, заместитель Генпрокурора требовал ограничить доступ к этому видео, если оно будет размещено в других соцсетях. Роскомнадзор 22 января направил компании «ВКонтакте» уведомление о необходимости удаления этого ролика. Но в течение суток этого не произошло.

В итоге мировой судья судебного участка №7 Центрального района оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что TikTok отреагировал на публикации о призывах подростков к самоубийствам.