TikTok отреагировал на публикации о призывах подростков к самоубийствам

TikTok отреагировал на публикации о призывах подростков к самоубийствам
TikTok старается быстро удалять такие публикации и блокировать соответствующие хэштеги. Фото: unsplash

На днях в популярном сервисе TikTok распространились видеоролики с призывами подростков к массовому самоубийству 3 марта. Пресс-служба платформы дала комментарий по этому поводу.

Как сообщает ivbg.ru со ссылкой на сообщение TikTok, приоритетом сервиса является безопасность сообщества, особенно молодых людей. В правилах сообщества указано, что к публикации не допускается контент с призывами к самоубийству или самоповреждению. TikTok старается быстро удалять такие публикации и блокировать соответствующие хэштеги, чтобы не допустить участия пользователей в опасных челленджах.

«Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества, и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия», — заявили в TikTok.

Также в пресс-службе заявили, что платформа начала сотрудничать с рядом организаций для поддержки людей, которые столкнулись с трудностями. Отмечается, что сервис оперативно удалил 94,4% подобных роликов еще до появления жалоб, а почти 92% публикаций удалили в течение суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следком начал проверку призывов к самоубийству в TikTok.

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