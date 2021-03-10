В Петербурге учредили награду Правительства за организацию волонтерства

В Петербурге учредили награду Правительства за организацию волонтерства
Подписанный Бегловым документ устанавливает порядок присуждения и вручения знака отличия. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В среду, 10 марта, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление «Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга – знака отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге».

Об этом информирует пресс-служба городской администрации. Документ, в частности, утверждает внешний вид знака отличия и порядок представления к нему, устанавливает требования к гражданам, которым планируется его вручить, а также описывает непосредственно процесс награждения.

Как отмечают в Смольном, данное поощрение призвано способствовать выявлению организаций, наиболее эффективно организовывающих добровольческую (волонтерскую) деятельность и повышающих имидж этой работы, ставшей особенно важной в последние годы из-за пандемии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 марта Александр Беглов вручил награду «Женщина года».

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